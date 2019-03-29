Трагедия в лагере "Виктория": на суд явилась важный свидетель

По словам воспитателя Черновой, у старших детей и худрука творческого коллектива были кипятильники. «Когда мы увидели яркий свет в окне, Егорова сказала, что это огонь, и она забыла что-то выключить», - рассказала свидетель.

Сегодня в Киевский районный суд Одессы на заседание по делу о пожаре в лагере «Виктория», в котором в 2017 году погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», впервые явилась воспитатель Анна Чернова, которая является важным свидетелем.

Как передает корреспондент УНИАН, Чернова, которую правоохранители долго не могли найти для вручения повестки, заявила, что прибыла из Донецкой области, где постоянно проживает.

Чернова была ответственна за детей, проживавших в двухэтажном деревянном корпусе, в котором произошел пожар. Она утверждает, что перед заездом каждой смены заместитель директора лагеря «Виктория» Татьяна Ланина с персоналом проводили инструктаж по пожарной безопасности.

Читайте такжеТерритория цинизма: независимые эксперты сделали шокирующие выводы о причинах трагедии в лагере «Виктория»

Чернова не проживала с вверенными ей детьми, так как, по ее словам, была поставлена руководством перед необходимостью освободить комнату для художественного руководителя творческого коллектива «Адель» Татьяны Егоровой.

Воспитатель утверждает, что предупреждала детей о запрете пользоваться в помещении электроприборами, в частности, электрокипятильниками, но потом узнала, что у старших детей и у Егоровой таковые имеются. «Когда мы увидели яркий свет в окне (в ночь, когда был пожар – УНИАН), Егорова сказала, что это огонь, и она забыла что-то выключить. После мы бросились спасать детей: я - на первый этаж, Егорова – на второй», - рассказала Чернова.

Как отмечалось в суде, правоохранители пока не установили местонахождение Егоровой, которая также является свидетелем. Третий свидетель, электрик лагеря Иван Козырев, пообещал явиться на следующее заседание.

Как сообщал УНИАН, пожар в одесском лагере «Виктория», во время которого погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года.

Правоохранители открыли несколько уголовных производств (они уже переданы в суд), в которых фигурируют в качестве подозреваемых директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор.

Суд принял решение только по Цокур, которая приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Из всех фигурантов в СИЗО содержится только Саркисян.

Также прокуратура объявила о подозрении в растрате крупной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией лагеря.

29 ноября 2018 года исполком Одесского горсовета принял решение о передаче «Виктории» под временное размещение военнослужащих, 6 декабря суд снял арест с каменных корпусов лагеря. После прохождения соответствующей подготовки резервисты покинули территорию комплекса.

18 февраля 2019 года директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич заявила, что власти Одессы планируют летом открыть муниципальный оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория». В марте стало известно, что независимые эксперты выявили грубые нарушения строительных норм при сооружении деревянных корпусов в лагере.

19 марта Одесский окружной административный суд приступил к рассмотрению иска об отмене решения исполкома о передаче лагеря под временное размещение резервистов, а Киевский райсуд Одессы - к рассмотрению результатов независимой экспертизы по пожару.