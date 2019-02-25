Одесскую «Викторию» снова открывают. Виновные за гибель детей так и не наказаны

После ЧП в оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория» прошло почти полтора года. Материалы нескольких уголовных производств, открытых по факту пожара, переданы в суд. В числе подозреваемых – экс-директор комплекса Петрос Саркисян, заместитель мэра Одессы (уже бывший) Зинаида Цвиринько, два сотрудника ГСЧС.

Единственный осужденный и признавший вину – отвечавшая за технику пожарной безопасности воспитательница Наталья Цокур, которая в сентябре 2017 года (во время пожара) де-факто в «Виктории» уже не работала.

Рассмотрение по другим обвиняемым продвигается медленно - с переносами заседаний, неявкой участников процесса, ходатайствами об отводах судей и др. Иными словами, сроки окончания судебного расследования весьма туманны. Однако это не стало помехой возобновлению работы учреждения. Так, по словам директора департамента образования и науки Одесского городского совета Елены Буйневич, лагерь откроется уже нынешним летом. Прием детей начнется после косметического ремонта, на который из городской казны выделено полтора миллиона гривен. Двери распахнут корпуса, с которых арест снят еще в декабре прошлого года. Основанием для такого вердикта Киевского райсуда Одессы стало обращение местных властей, заявивших о необходимости передачи «Виктории» под временное размещение резервистов. Свое решение исполком горсовета объяснил военным положением, введенным, в том числе на территории Одесского региона. Аргумент оказался железным – понимая, что «внешняя угроза» может быть лишь предлогом, отступили даже самые радикальные оппоненты. Тем более, что само пепелище и уцелевшие деревянные срубы обещали оставить «под замком».

После прохождения соответствующей подготовки резервисты давно покинули территорию комплекса, и вот теперь планируется заезд детей.

«В зависимости от заявок родителей мы анонсируем возможность проведения летней смены. Успеем провести косметический ремонт и запустить ее в июне-июле», - сказала Буйневич. В Одессе заявление восприняли неоднозначно. По мнению общественников, отдельные чиновники дело стремятся «похоронить», а открытие комплекса это значительно облегчит.

Тем более, что под стражей содержится только один человек – Саркисян, в отношении которого расследуется уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Дело Саркисяна объединили с материалами на его заместителя – Татьяну Ланину, которая вместе с бывшим шефом подозревается в присвоении зарплат несуществующих сотрудников. Замдиректора возместила городу нанесенный ущерб – вернула в бюджет более 120 тыс. грн, но фигурантом производства все-таки остается.

Петрос Саркисян своей вины не признает, открыто заявляя, мол, из него делают «козла отпущения».

Как утверждает следствие, курировала «Викторию» Зинаида Цвиринько и потому была осведомлена обо всех происходящих в лагере событиях. Должна была знать чиновница, дело которой рассматривает Приморский райсуд Одессы, и о сломанной пожарной сигнализации, и о нарушениях при строительстве, но вины своей она не признает.

Отнекиваются и должностные лица ГСЧС, прямая обязанность которых, в частности, контроль безопасности оздоровительных учреждений.

При этом, после пожара стало известно о ряде допущенных нарушений. Как сообщили в центре правового мониторинга «Гиднисть», например, пожарный Евгений Кавун, прибывший на ликвидацию возгорания, во время судебного заседания рассказал, что в лагере была проблема с водой. В частности, рабочий гидрант нашли почти в километре от эпицентра пожара.

«Во время разведки он (Кавун – УНИАН) также обнаружил на территории лагеря водоем. Однако его нельзя было использовать, так как он был накрыт «крышей», которую было невозможно сдвинуть. Позже выяснилось также, что в водоеме недостаточно воды», - отметили в мониторинговом центре.

Искали только кипятильник?

Независимые эксперты неоднократно заявляли: правильно возведенный сруб не должен был вспыхнуть подобно спичке. Действующие нормативы предусматривают специальную пропитку дерева – двухэтажный корпус, в котором были дети, мог тлеть. Однако, исходя из показаний свидетелей, огонь распространился молниеносно.

В числе очевидцев – Сергей Бекетов, 1999 года рождения. Несмотря на юный возраст и отсутствие соответствующего образования в 2017-м он работал в «Виктории», по его словам, педагогом-организатором. На недавнем судебном заседании парень рассказал, как в день пожара, 15 сентября, в 23.00 пришел на планерку. На собрании присутствовали и худрук ансамбля «Адель» Татьяна Егорова, и Анна Чернова – воспитатель, отвечавший за детей, которые жили в загоревшемся корпусе №5. Обе женщины пришли вместе, опоздав минут на пять.

Планерка завершилась уже около 23.30. И, как утверждает Бекетов, он сразу отправился в закрепленный за ним корпус №7, но признаков пожара на территории еще не наблюдалось. Крики юноша услышал минут через пять, и, выбежав из здания, увидел, что злополучный сруб объят пламенем.

Согласно показаниям лейтенанта ГСЧС Сергея Бурдейного, его подразделение в 23.40 уже прибыло к охваченному пламенем объекту. Но из-за высокой температуры и открытого огня зайти в горящее здание уже было невозможно.

«В то же время, никто из должностных лиц лагеря не вступил с ним в контакт, несмотря на то, что лейтенант обращался к присутствующим людям и искал представителя комплекса. По его словам, в лагере царила паника, все метались по территории, но никто не сообщил ему, что в горящем корпусе могли оставаться дети...», - отмечает представитель центра «Гиднисть» Светлана Подпалая.

Сергей Бекетов также утверждает, что у худрука «Адели» имелся кипятильник, о чем были осведомлены сотрудники оздоровительного комплекса, в том числе воспитатель Чернова. И якобы во время пожара сама Егорова признала, электроприбор ставила включенным.

«Там (возле горящего корпуса – УНИАН) был охранник Александр и худрук. Она стояла в стрессе, и говорила, что все произошло из-за нее, что дело - в кипятильнике... Это слышал и Александр, но потом от своих показаний отказался...», - заявил в суде Сергей, подтвердив при этом и то, что в душевых детей било током.

Согласно ранее озвученным пожарно-техническим исследованиям, установлены четыре возможные причины возгорания. В частности, из-за источника открытого огня (пламя спички, пламя свечей, тления табачного изделия), в результате короткого замыкания или вследствие постороннего источника зажигания (поджог). Четвертая причина - от тепла, полученного от более нагретого или раскаленного предмета (электрокипятильника). О последнем был допрошен в суде и Бекетов, который утверждает, что электроприбор был найден на пепелище 18 сентября 2017 года.

В поисках кипятильника с другими сотрудниками, в числе которых вожатая Чернова, он участвовал лично по просьбе неизвестного ему сотрудника ГСЧС.

Несмотря на ограждение места ЧП предупредительной лентой, они провели на руинах несколько часов, просевая пепел через сетку. Отвечая на вопрос адвоката потерпевших Николая Стоянова о том, что именно было целью поисков, молодой человек назвал «именно кипятильник». Последний нашла вожатая Адамская, ныне исполняющая обязанности директора лагеря.

Любопытно, что во время судебного заседания Сергей указал на одного из присутствующих в заседании адвокатов Саркисяна, который по странному стечению обстоятельств оказался тогда на месте пожарища. И, как предполагается, принимал участие в оформлении находки.

Свидетелей ищут для вручения повесток

На последнем судебном заседании адвокат Саркисяна Игорь Карпов заявил ходатайство о предоставлении доступа к выводам новой комплексной судебной пожарно-технической, строительно-технической и электротехнической экспертизы.

Он утверждает, что документ от 29 января 2019 года – в распоряжении следователей полиции. Экспертиза проведена в рамках расследуемого ими уголовного производства. Оно, по данным адвокатов, открыто, чтобы выяснить, имело ли место преступление, которое квалифицируется как «оставление в опасности». Якобы потенциальными фигурантами могут стать худрук «Адели» Егорова, воспитатель Чернова и другие сотрудники учреждения.

Карпов не скрывает, что эти исследования помогут снять обвинения с его подзащитного.

Как пояснил УНИАН представитель прокуратуры Одесской области, указанная экспертиза проведена, согласно решению суда, по ходатайству потерпевшей стороны. «Она проводилась экспертным учреждением в Киеве с привлечением международных специалистов. Экспертиза недавно завершена, материалы – 250 листов - направлены в полицию для изучения. Кипятильник нашли во время следственных действий с участием следователей полиции, пожарных и воспитателей», - утверждают в прокуратуре.

По данным представителя ведомства, в настоящее время в уголовном производстве по ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины продолжается расследование. Однако о подозрении пока никому не сообщали. У Черновой и Егоровой – статус свидетелей и сейчас оперативники полиции «занимаются вопросом вручения» им судебных повесток. Дело в том, что женщины ни разу не приходили в суд для дачи показаний. В качестве официальной причины озвучивалось плохое состояние здоровья.

Судья уже предупредил, что в случае неявки, они могут быть оштрафованы и подвергнуты принудительному приводу. По не подтвержденным пока данным, обе они сейчас находятся за пределами страны или на неподконтрольной Украине территории.

«Чернова, вроде бы, живет в Донецкой области и в 2017 году в «Викторию» приезжала на заработки», - рассказал УНИАН источник в полиции.

Что до версии о возможном поджоге, она также затрагивалась. Но какие-либо доказательства (аргументы) в ее пользу ранее не озвучивались. Разве что неожиданное заявление некого Руслана Арсаева (Чечена), с 2014 года воевавшего в батальоне «Айдар». Мужчина является подозреваемым совсем в другом деле (обвиняется в разбое). Но во время «своего» процесса он внезапно озвучил фамилии людей якобы причастных к ряду преступлений, в том числе поджогу «Виктории». Николай Стоянов, подал ходатайство о вызове Арсаева, который содержится в СИЗО, для дачи показаний. Пока этот вопрос завис. Впрочем, как и ряд других. Например, ходатайство адвоката потерпевших о наложении повторного ареста на каменные корпуса «Виктории».

Также остаются «за кадром» чиновники, отвечавшие за строительство деревянных срубов и другие оргвопросы. Возможно, свет на эту сторону трагедии прольет уголовное производство, в рамках которого предъявлено подозрение директору субподрядной организации, строившей домики и занимавшейся их противопожарной обработкой. Как сообщили УНИАН в прокуратуре, это расследование на стадии завершения.

«Главу субподрядного предприятия подозревают в необоснованном завышении стоимости работ за счет завышения единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование – свыше 400 тыс. грн. Также – в завладении 1,7 млн грн, перечисленных предприятиям с признаками фиктивности за строительные работы, которые фактически не выполняли. В ближайшее время дело будет направлено в суд», - заверил представитель прокуратуры.

Адвокат Стоянов акцентирует: необходимо опросить всех свидетелей, чтобы подтвердить или опровергнуть ту или иную версию (причину) возгорания и быстрого распространения огня. Люди хотят знать, почему три малолетние девочки остались в горящем здании, и можно ли было их спасти? Если да, то кто виноват в том, что этого не произошло и с кого теперь спрос? Другими словами, обществу нужна истина. Тем более, что уже нынешнем летом «Виктория» снова примет детей…

Лариса Козовая