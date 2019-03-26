На админгранице с оккупированным Крымом поймали боевика "Русской православной армии" (видео)

Уроженца Кировоградщины, который проживал в РФ, в 2014 году завербовали российские спецслужбы.

На административной границе с временно оккупированным Крымом пограничники задержали боевика бандформирования «Русская православная армия» с позывным «Домовой».

Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил в Facebook.

По его данным, гражданин Украины, уроженец Кировоградской области, который проживал в Крыму, вчера прибыл на контрольный пункт «Чонгар» с временно оккупированной территории Крыма.

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В ходе проведения в отношении данного лица фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что этот гражданин в 2014 году принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Донецкой области.

«По его словам, до 2014 года он с семьей проживал на территории РФ, откуда возвращался в Украину через уже закрытый в то время пункт пропуска «Успенка». Во время одного из таких пересечений государственной границы он был завербован представителями спецслужб Российской Федерации для участия в военных действиях на территории Украины в «армии» так называемой «ДНР». После распределения попал в батальон Русской православной армии, где ему дали позывной «Домовой», - написал Слободян.

По его словам, позже во время одного из увольнений мужчина поехал к семье в Россию и решил уже не возвращаться на оккупированную территорию Донбасса.

«На протяжении своего пребывания на неподконтрольной территории Украины неоднократно встречался с военнослужащими специальных подразделений РФ, которые выполняли разного рода диверсии против подразделений ВСУ», - добавил Слободян.

Задержанного передали сотрудникам полиции.