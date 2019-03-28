В Одессе митинговали против высотных строек "Кадорра" (фото)

«Киван, а жемчужины-то фальшивые» - одесситы протестовали против беспринципной застройки города очередными высотками.

28 марта в Одессе на Думской площади прошел достаточно многочисленный митинг против появления в городе очередных высоток, которые строит сирийский бизнесмен Аднан Киван.

Акцию приурочили к вечернему заседанию исполкома.

«Нет монстрам Кивана», «Одесса – туристический город, а не город Кадорра», «Киван, где парки?», «Жемчужин много, а больница одна. Почему?» - написано на плакатах участников митинга.

Одесситы обратились к городской власти с просьбой остановить беспринципную и уродующую город застройку «жемчужинами». Они напомнили о том, что сирийский застройщик зарабатывает деньги, продавая квартиры в высотных домах, но при этом не позаботился об инфраструктуре – там нет ни детских садиков, ни школ, ни парковок. В местах, где построены высотки от «Кадорра», в часы пик образуются огромные пробки на дорогах. «Застройщик думает только о своем личном обогащении и не вкладывает ни копейки в саму Одессу», - говорят участники протеста.

Горожан вышли поддержать и активисты общественной организации «Наше місто Одеса». «Мы готовы бороться и с другими застройщиками, которые уродуют наш город. О Киване мы говорим, потому что все молчат - куплены или боятся. Попытки повлиять на Кивана со стороны городской власти приводят к тому, что он заказывает журналистов из Европы для съемок фильма с участием его «жемчужных» активистов. Правда, далеко не все соглашаются на «заказуху». Как ни странно, но данный фильм снял почему-то редактор по культуре одного из немецких сайтов», - заявили активисты организации.

Параллельно под зданием горсовета проходил еще один митинг - активистов, которые требуют от городской власти не устраивать в Летнем театре концертную площадку, а создать парковую зону. Компанию им составил нардеп Сергей Лещенко.

Отметим, общественной организацией “Наше місто Одеса” подготовлены и отосланы три запроса в государственные органы власти с целью получить правовую оценку деятельности застройщика Аднана Кивана.