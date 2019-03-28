Заявление Viasat относительно информации, распространенной в соцсетях

Компания Viasat обеспокоена относительно неправдивой информации, которую распространяют пользователи в социальных сетях о якобы присутствии ряда телеканалов страны-агрессора в пакетных предложениях провайдера.

Информация, которую в своей заметке на facebook опубликовал пользователь Gosha Tykhyi, не соответствует действительности и является откровенной клеветой. Такие действия можем расценивать как намеренный подрыв репутации Viasat и введение читателей в заблуждение, распространяя "зраду" в социальных медиа, не разобравшись в технической стороне вопроса.

Viasat является национальной платформой для легального просмотра телевидения через спутниковую связь, которая обеспечивает отечественного зрителя доступом к качественному телевизионного разножанрового продукта. В тарифных пакетах, которые предлагает платформа Viasat, есть лучшие украинские и международные телеканалы, однако в их перечне нет российских телеканалов. Viasat поддерживает и выполняет постановление Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о запрете трансляции в Украине российских телеканалов, понимая, что этот шаг является необходимым для информационной защиты граждан страны. Однако, к сожалению, на сегодня все еще существуют способы обхода законодательства и нелегального подключения запрещенных российских телеканалов, независимо от тарифных предложений провайдеров.

В частности, сеттопбокси (или тюнеры, ресиверы), которые делают потребители для просмотра телеканалов, имеют возможность трансляции контента в двух диапазонах.

Первый – это так называемый операторский диапазон, в котором присутствует самостоятельно сформированный провайдером перечень телеканалов на основе договоренности с правообладателями, с которыми провайдер имеет действующие договора, и в соответствии с лицензионными требованиями Нацсовета. Этот диапазон включает каналы с 1-го в списке и заканчивается 599-м каналом (для ресиверов с возможностью трансляции в SD-формате), или 999-м (для ресиверов с возможностью трансляции в HD-формате). Спутниковая платфома Viasat в одном из пакетов, в том числе, операторских, не предоставляет доступа к запрещенным российских телекаканалов. Ознакомиться с полным списком каналов Вы можете на сайте www.viasat.ua.

Второй диапазон трансляции предназначен исключительно для конечных пользователей ‒ перечень телеканалов в нем формирует зритель самостоятельной и независимо от провайдера с помощью сканирования диапазона и сохранения канала в памяти тюнера. Поскольку в настоящее время сигнал российских телеканалов не закодирован и достигает территории Украины, потребительские тюнеры старого образца имеют возможность принимать его.

Именно этот диапазон трансляции и имеет место в ситуации, которая приобрела фиктивный резонанс в соцсетях. Опубликованные фото демонстрируют самостоятельную и сознательную настройку приема российских каналов в SD-тюнерах, в которых для пользователя диапазон начинается всего с 600-го канала. Все это свидетельствует о сознательном поиске и подключении запрещенных российских телеканалов, которые вещают в открытом доступе на спутнике Hot Bird. Мы предполагаем, что потребитель намеренно добавил и сохранил эти каналы в список каналов операторского ресивера с целью распространить ложную информацию о пакетных предложения Viasat и таким образом дискредитировать деятельность компании.

Наличие такой ситуации дает нам основания еще раз подчеркнуть, что приближение кодирования спутникового сигнала необходимо как для развития телевизионного производства и борьбы с пиратством, так и для контроля и препятствованию проникновению запрещенного пропагандистского контента до украинского зрителя. Обеспечить это технически станет возможно благодаря новым бескарточным сеттопбоксам для приема закодированного спутникового сигнала, которые будут иметь встроенную функцию удаленного блокирования просмотра запрещенного контента.