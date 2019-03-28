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"Фу": Лобода в кожаном плаще разозлила сеть призывной позой (фото)

09:08, 28 марта 2019
Общество
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Instagram Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, которая любит эпатировать публику откровенными нарядами и провокативными снимками, в очередной раз разозлила сеть.

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Фото она опубликовала в своем Instagram. 

Стоит отметить, что не все фанатам понравился наряд и поза певицы.

"Интеллигентность так и прет. Фу. Что за поза?", "Фууу", "Отвратительно", - написали комментаторы.

Как сообщал УНИАН, украинская певица удивила постаревшим видом.

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Теги: #певица#Светлана Лобода