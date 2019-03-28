"Фу": Лобода в кожаном плаще разозлила сеть призывной позой (фото)

Стоит отметить, что не все фанатам понравился наряд и поза певицы.

Украинская певица Светлана Лобода, которая любит эпатировать публику откровенными нарядами и провокативными снимками, в очередной раз разозлила сеть. Читайте также"Я рад": российская звезда "Сватов" Добронравов прокомментировал разрешение на въезд в Украину Фото она опубликовала в своем Instagram. Стоит отметить, что не все фанатам понравился наряд и поза певицы. "Интеллигентность так и прет. Фу. Что за поза?", "Фууу", "Отвратительно", - написали комментаторы. Как сообщал УНИАН, украинская певица удивила постаревшим видом.

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