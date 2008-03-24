Генпрокуратура обвинила структуру Семенюк в незаконой приватизации

Главное управление Генеральной прокуратуры Украины по надзору за соблюдением законов на транспорте и предприятиях оборонной промышленности возбудило уголовное дело в отношении служебных лиц Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса Украины (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества).

Установлено, что служебные лица Фонда государственного имущества Украины в 2006 году осуществили отчуждение коммерческим структурам объектов государственной собственности, а именно: часть производственно-складских помещений ГП «Завод Арсенал» общей площадью свыше 2 тыс. кв.м, которые по закону не подлежали приватизации.

Ведется досудебное следствие.