Кучме торжественно присвоили звание почетного академика астронавтики

Вместе Кучмой с почетными академиками стали второй человек на Луне Базз Олдрин, астрофизик Жан Бламон и астронавтка Жюли Пейетт.

Международная Академия Астронавтики, членом которой является второй президент Украины Леонид Кучма, присвоила ему звание Почетного академика.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

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«Ранг почетных членов присуждается очень редко. На протяжении последних 30 лет его получали лишь крайне выдающиеся члены Академии – такие, как Валентина Николаева-Терешкова, Нил Армстронг, Луи Де Бройль, Юрий Гагарин и Джон Гленн. Мы очень гордимся тем, что в знак признания многолетней преданности Академии эта честь выпала и Вам. Вы войдете в историю Академии, и мы надеемся, что Вы продолжите поддерживать наши усилия», - говорится в письме в адрес Кучмы от Жана-Мишеля Контана, Генерального секретаря Академии.

Отмечается, что торжественная церемония Академии состоялась в Париже вчера. Вместе Кучмой почетными академиками МАА стали второй человек на Луне Базз Олдрин, участник разработки первого французского спутника астрофизик Жан Бламон и астронавтка Жюли Пейет, которая ныне является Генерал-губернатором Канады.

Сам Кучма отметил, что считает награду признанием не его личных заслуг перед мировым астронавтикой, а того вклада, который делала и делает в освоение космоса человечеством Украина.

Олифер напомнила, что Кучма более 30 лет работал в космической отрасли – в КБ «Южное» (первым заместителем генерального конструктора которого стал в 1982 году) и производственном объединении «Южмаш» (генеральный директор в 1986-1992 годах).

В годы пребывания Кучмы на посту Президента Украина вошла в первую пятерку стран мира по количеству космических запусков. При его президентстве Украина запустила свои первые спутники и получила первого астронавта.