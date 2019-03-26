Washington Post: Украина может потерять каждого десятого украинца

Челночная трудовая эмиграция дает шанс сохранить граждан, но для этого нужно как можно скорее улучшить экономическую ситуацию.

Еще не так давно Андрей Литвиненко воевал против российских сил на Востоке Украины. Сегодня же украинский ветеран войны работает на складе одного из супермаркетов в сельской местности в Польше. Не имея возможности обеспечить жену и троих детей, работая водителем в Украине, он недавно поехал в соседнюю страну за лучшей зарплатой.

«Мы воевали на войне, чтобы дела пошли лучше, но ничего не изменилось. Друзья умирают и это все. Остальное остается, как и было», - сказал 36-летний ветеран журналистам, пишет Washington Post.

Издание напоминает, что Украина готовится к проведению президентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье. Но многие уже «проголосовал ногами», оставив страну, погрязшую в коррупции и неравенстве, которой уже пять лет приходится защищаться от России. Война уже унесла жизни 13 тысяч человек, но ее конца пока не видно на горизонте.

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Поскольку Россия незаконно взяла под контроль Крым, а также поддерживает самозваные «республики» на Донбассе, правительство в Киеве не может выполнить стремление присоединиться к ЕС и НАТО. Простые украинцы стремятся получить лучшие зарплаты. Но их доходы застряли на уровне 350 долларов в среднем. Бизнес-круги добиваются прозрачности и предсказуемости, но часто им приходится сталкиваться с коррумпированными чиновниками, которые вымогают взятки. Поэтому много украинцев, которые мечтают о достойной жизни, ищут возможности в других местах.

Из 44 миллионов граждан Украины около 5 миллионов теперь работают за рубежом, согласно подсчетам всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству. То есть более чем каждый десятый украинец трудоустроен в другой стране. Президент ассоциации Василий Воскобойник говорит, что масштабная эмиграция помогает «выпустить пар», сокращая в значительной степени безработицу в Украине и способствуя потоку крупных сумм иностранной валюты в экономику. Поскольку заробитчане пересылают заработанное домой. Эти перерасчеты в прошлом году достигли 11,6 миллиардов долларов. Ожидается, что в этом году сумма вырастет до 12,2 миллиардов долларов, что будет равняться 12% ВВП Украины.

«Это большие суммы. Больше, чем мы получаем от МВФ или от иностранных инвесторов», - сказал Воскобойник.

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Для украинского правительства этого мало и он подумывает о введении нового законодательства, которое будет облагать налогами заработки в других странах. Много украинцев работают за рубежом по сезонам, возвращаясь домой часто из-за юридических ограничений ЕС. Это создает своеобразную челночную миграцию, которая оставляет возможность того, что украинцы все же останутся дома, если экономическая ситуация в Украине улучшится.

«Но рано или поздно, если люди увидят, что изменений нет, мы потеряем их», - считает Воскобойник.