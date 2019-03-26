Washington Post: Украина может потерять каждого десятого украинца
Еще не так давно Андрей Литвиненко воевал против российских сил на Востоке Украины. Сегодня же украинский ветеран войны работает на складе одного из супермаркетов в сельской местности в Польше. Не имея возможности обеспечить жену и троих детей, работая водителем в Украине, он недавно поехал в соседнюю страну за лучшей зарплатой.
«Мы воевали на войне, чтобы дела пошли лучше, но ничего не изменилось. Друзья умирают и это все. Остальное остается, как и было», - сказал 36-летний ветеран журналистам, пишет Washington Post.
Издание напоминает, что Украина готовится к проведению президентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье. Но многие уже «проголосовал ногами», оставив страну, погрязшую в коррупции и неравенстве, которой уже пять лет приходится защищаться от России. Война уже унесла жизни 13 тысяч человек, но ее конца пока не видно на горизонте.
Читайте такжеGazeta Wyborcza: Украинцы начали нанимать на работу поляков
Поскольку Россия незаконно взяла под контроль Крым, а также поддерживает самозваные «республики» на Донбассе, правительство в Киеве не может выполнить стремление присоединиться к ЕС и НАТО. Простые украинцы стремятся получить лучшие зарплаты. Но их доходы застряли на уровне 350 долларов в среднем. Бизнес-круги добиваются прозрачности и предсказуемости, но часто им приходится сталкиваться с коррумпированными чиновниками, которые вымогают взятки. Поэтому много украинцев, которые мечтают о достойной жизни, ищут возможности в других местах.
Из 44 миллионов граждан Украины около 5 миллионов теперь работают за рубежом, согласно подсчетам всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству. То есть более чем каждый десятый украинец трудоустроен в другой стране. Президент ассоциации Василий Воскобойник говорит, что масштабная эмиграция помогает «выпустить пар», сокращая в значительной степени безработицу в Украине и способствуя потоку крупных сумм иностранной валюты в экономику. Поскольку заробитчане пересылают заработанное домой. Эти перерасчеты в прошлом году достигли 11,6 миллиардов долларов. Ожидается, что в этом году сумма вырастет до 12,2 миллиардов долларов, что будет равняться 12% ВВП Украины.
«Это большие суммы. Больше, чем мы получаем от МВФ или от иностранных инвесторов», - сказал Воскобойник.
Читайте такжеМы должны стать новым Китаем для американских и британских компаний - Данилюк
Для украинского правительства этого мало и он подумывает о введении нового законодательства, которое будет облагать налогами заработки в других странах. Много украинцев работают за рубежом по сезонам, возвращаясь домой часто из-за юридических ограничений ЕС. Это создает своеобразную челночную миграцию, которая оставляет возможность того, что украинцы все же останутся дома, если экономическая ситуация в Украине улучшится.
«Но рано или поздно, если люди увидят, что изменений нет, мы потеряем их», - считает Воскобойник.