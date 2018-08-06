Suddeutsche Zeitung: Украина теряет из-за коррупции больше, чем хочет получить от МВФ

Существуют определенные схемы, которые позволяют компаниями уклоняться от уплаты пошлин и из-за которых украинский бюджет не получает колоссальные суммы.

Даже более чем через четыре года после революции на Майдане финансово слабая Украина теряет миллиарды долларов из-за коррупции.

Об этом пишет немецкое издание Suddeutche Zeitung, ссылаясь на собственное расследование в Киеве и Одессе. Газета утверждает, что Украина теряет до 4,8 миллиардов долларов в год только на таможне. Это примерно десятая часть ежегодных бюджетных доходов и в два раза больше суммы, которую украинское правительство хочет получить от МВФ, ЕС и Всемирного банка в 2018 году.

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Документы, которые оказались в руках Suddeutsche Zeitung и которые содержат детали о маршрутах, номера контейнеров, датах, номера налоговых деклараций четко описывают путь тысяч грузовых контейнеров, которые проходят через украинский таможенный контроль. Эти же документы изобличают большую коррумпированность 520 офицеров таможни. Согласно им, товары систематически передекларовуються компаниями-импортерами и таможенниками с целью сократить суммы сборов за них.

К примеру, с середины мая до начала июня компания из Днепра посредством манипуляций с декларациями заплатила на таможне лишь 17,7 тысяч долларов за импортируемые ею товары вместо 48,7 тысяч. Всего компания провела аналогичные манипуляции со 102 контейнерами за указанный период. Массовые уклонения от уплаты таможенных пошлин издание зафиксировало в Киевской области, Днепре и Сумах. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал изданию, что страна теряет «30-40%» поступлений с таможни из-за коррупции.

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Эксперты же рассказали Suddeutsche Zeitung, что работники пограничных служб, полиции, Генеральной прокуратуры и СБУ причастны к этому.

«Больше всего получают СБУ и таможенники. Они обычно получают в конце каждого месяца деньги за каждый импортируемый контейнер через коррупционные схемы», - сказал немецкому изданию информатор в Одессе.

Для проведения таких мошеннических схем создаются специальные компании, которые имеют связи с начальниками таможенных служб, офицерами-пограничниками, СБУ или ГПУ. Правительственные агентства США прекратили все сотрудничество с украинскими таможенниками. Экс-министр финансов Александр Данилюк пытался продвинуть изменения, которые бы повысили прозрачность и контроль на таможне. Но 7 июня его уволили.