В СБУ утверждают, что спецслужбы РФ готовили теракт в метро Харькова накануне выборов

По данным силовиков, задержан якобы завербованный за 15 тысяч долларов житель Харькова.

Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса мер по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры предупредили террористический акт на станции метро "Индустриальная" в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецоперация проводилась управлением СБУ в Харьковской области и главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

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Оперативники СБУ установили, что российские спецслужбы завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ задокументировали, что представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 г тротила, которое приводится в действие телефонным звонком.

Кураторы из России также предоставили инструкции о проведении подготовительных мероприятий по совершению теракта и выплатили 15 тыс. долларов США за совершения преступления.

СБУ установила, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличения количества пострадавших.

В СБУ заверили, что во время спецоперации не было допущено возникновения какого-либо риска для жизни и здоровья граждан. В рамках досудебного расследования оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его муляжом.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после установки на станции метро "Индустриальная" взрывного устройства во время массового скопления людей.

Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта. Продолжается досудебное следствие.