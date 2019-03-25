Из-за голодовки осужденного в РФ украинца Павла Гриба перевели в отдельную камеру

Павел Гриб написал официальное заявление о голодовке.

Незаконно осужденного в России гражданина Украины Павла Гриба из-за объявленной им голодовки перевели в отдельную камеру.

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Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис, сообщают российские СМИ. «Гриб в понедельник (25 марта – ред.) написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру», – сказал Петрашис.

По его словам, члены Общественной наблюдательной комиссии предупредили Гриба, что из-за голодовки он не сможет получать прописанные ему препараты от гастрита, и это может негативно отразиться на состоянии его здоровья.

Как сообщал УНИАН, в России 22 марта суд огласил приговор по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого там в «содействии террористической деятельности» и ныне тяжело больного – 6 лет заключения.