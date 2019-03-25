Стала известна дата премьеры сериала "Слуга народа-3" с Зеленским

В сериале "Слуга народа" главную роль исполнил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

27 марта состоится премьера сериала "Слуга народа-3" производства студии "Квартал 95", в котором главную роль сыграл кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

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Об этом сообщается в Telegram-канале "Команда Зеленского". "То, чего вы так ждали, то, что вы хотели увидеть. 27 марта - новый "Слуга народа", - отмечается в сообщении, к которому прикреплен ролик.

Как говорится в видео, премьеру можно будет посмотреть 27 марта в 20:45 на телеканале 1+1.

Напомним, в Комитете избирателей заявляли, что показ видеофильма "Слуга народа-3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Позже Зеленский заявил, что сериал "Слуга народа" появился до всех политических историй в его жизни, и он не является агитацией. "Это популярный фильм, сериал, которые любят миллионы людей... Сегодня это не получится. Я в это не верю. Я не считаю это агитацией. Это наша мечта. Мы показали, какую страну мы видим и о которой мечтаем. Может ли быть мечта агитацией, не мне судить", – сказал шоумен.