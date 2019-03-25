Зеленский назвал стоимость своей предвыборной кампании и раскрыл источники финансирования

Зеленский заявил, что, независимо от того, как завершатся выборы, он выйдет из всех структурных компаний "Студии квартал 95".

Предвыборная кампания Владимира Зеленского стоит 70 миллионов гривень.

Об этом политик рассказал в интервью ТСН.Тиждень.

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«Наша кампания на сегодня стоит 70 млн гривень. Это мои деньги, деньги моих компаньонов, основателей "Студии квартал 95" и деньги друзей», – рассказал Зеленский.

Он заявил, что, независимо от того, как завершатся выборы, он выйдет из всех структурных компаний "Студии квартал 95".

«Я подписал выходы, независимо от того как завершатся выборы, вообще из всех структурных компаний "Студии квартал 95", одним из учредителей которых я являюсь. Это на пути. Это долгая юридическая цепочка, но для этого не надо ждать пять лет. В течение нескольких месяцев завершится вся юридическая сделка», – сказал Зеленский.

При этом он отметил, что сериал "Слуга народа" появился до всех политических историй в его жизни, и он не является агитацией. «Это популярный фильм, сериал, которые любят миллионы людей... Сегодня это не получится. Я в это не верю. Я не считаю это агитацией. Это наша мечта. Мы показали, какую страну мы видим и о которой мечтаем. Может ли быть мечта агитацией, не мне судить», – сказал политик.

Относительно сериала "Сваты", он обещает в случае избрания президентом не давить на суд. «Суд и так вынесет справедливый приговор этому сериалу», – отметил Зеленский.