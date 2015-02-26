Если наемники доживают до "зарплаты", боевики "валят" их из артиллерии перед отъездом домой - журналист из РФ

Боевики из террористической организации "ДНР" уничтожают российских наемников, чтобы не отдавать им деньги за участие в боях на Донбассе.

Об этом сообщил российский журналист Тимур Олевский на своей странице в Facebook.

"В Песках я наблюдал странную картину, как 4 часа, артиллерия "ДНР" утюжила на окраине аэропорта дом, в котором находилось другое подразделение "ДНР". Даже новость про это сделал. Я не мог понять, зачем, и что происходит. И украинские офицеры не могли понять, только говорили, что это происходит довольно часто. Постреляли по своим, а потом начали стрелять по ним", - пишет он.

Читайте такжеРоссийские СМИ написали о наемнике из РФ, убитом под Дебальцево

Олевский отмечает, что спустя три месяца он получил ответ из Новосибирска от местного жителя, который вернулся с Донбасса, где воевал на стороне боевиков.

"Он рассказал, что так убивают наемников из России, которым не собираются платить обещанную зарплату. У них может быть задолженность по три месяца, и перед возвращением, их валят из артиллерии, если выжили в каком-нибудь бесперспективном бою", - заявляет журналист.

Олевский отметил, что таким местом был и Донецкий аэропорт.

"Списали бабки", - пишет он.