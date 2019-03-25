"У нас разве война?": "Укрзализныця" угодила в новый скандал из-за слов сотрудницы - журналист

Журналист обратился на горячую линию "Укрзализныци".

Дежурная по Центральному ж/д вокзалу в Киеве оскандалилась, заявив, что в Украине нет войны.

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Таким образом она объяснила нерабочие кассы для военнослужащих. Об этом случае рассказал журналист и волонтер Тим Златкин на своей странице в Facebook.

"Спрашиваю у дежурной по вокзалу, почему не работают кассы для военнослужащих... Опять. Напоминаю, не в первый раз уже. "У нас что, война в стране закончилась?". Дежурная мне с ухмылкой отвечает: "Какая война? У нас разве война? Спросите президента!", - рассказал он.

Позже журналист обратился на горячую линию "Укрзализныци".

Ранее в сети показали отвратительные условия в международном поезде "Укрзализныци".