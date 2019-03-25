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"У нас разве война?": "Укрзализныця" угодила в новый скандал из-за слов сотрудницы - журналист

12:47, 25 марта 2019
Общество
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Кассы для военных не работали, отметил журналист / фото vokzal.org.ua

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Таким образом она объяснила нерабочие кассы для военнослужащих. Об этом случае рассказал журналист и волонтер Тим Златкин на своей странице в Facebook.

"Спрашиваю у дежурной по вокзалу, почему не работают кассы для военнослужащих... Опять. Напоминаю, не в первый раз уже. "У нас что, война в стране закончилась?". Дежурная мне с ухмылкой отвечает: "Какая война? У нас разве война? Спросите президента!", - рассказал он.

Позже журналист обратился на горячую линию "Укрзализныци". 

Ранее в сети показали отвратительные условия в международном поезде "Укрзализныци".

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Теги: #Укрзализныця#Киев#вокзал