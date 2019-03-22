В Москве вывесили баннер в поддержку Сенцова (фото)

Уже около 200 дней продолжается серия одиночных пикетов в поддержку Сенцова у приемной Администрации президента РФ.

Активисты вывесили баннер с изображением украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого Россия незаконно удерживает в плену на своей территории, на Каланчевском путепроводе у здания Казанского вокзала в Москве.

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Об этом сообщает "Новая Газета". «Мы делаем это в первую очередь для того, чтобы напомнить людям об Олеге Сенцове и необходимости обмена заключенных, - сообщил один из активистов. - Мы делаем это, чтобы напомнить людям, что в нашей стране есть политические заключенные».

Уже около 200 дней продолжается серия одиночных пикетов в поддержку Сенцова у приемной Администрации президента РФ.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года.

Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова к 20 годам лишения свободы. Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля.

Он держался 145 дней. Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. 10 сентября сестра Сенцова сообщила, что политзаключенный написал завещание на творчество в случае смерти.