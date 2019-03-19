Постаревшая звезда 90-х Андрей Губин сбежал из России в Таиланд вместе с невестой (фото)
Звезда 90-х Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной.
Об этом сообщает "СтарХит".
В Азию артист уехал несколько месяцев назад. И, как оказалось, не один.
«Почти все время певец проводил в компании своей девушки, рассказывает турист Игорь, отдыхавший по соседству. - Симпатичная, стройная блондинка, моложе его, познакомились в Уфе. Правда, жили ребята в разных отелях. Она — в одном с нами, а Андрей постоянно менял локации, но каждое утро приезжал к возлюбленной на велосипеде. Иногда вместе устраивали пробежки вдоль океана. Рассказал, как в Тае попал в аварию на байке, когда колесил по провинциям. Поделился, что больше всего нравится район Краби, - мол, народу меньше. Кстати, нормальный мужик, никаких психических отклонений не заметил».
Читайте также"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)Напомним, что несколько лет назад Андрей рассказал о болезни неврологического характера, из-за которой у него возникают сильные спазмы мышц лица и глаз.
Артист говорил, что находится не в форме, потому что «болячки преобладают в его жизни». Он отмечал, что с утра до ночи болеет, поэтому и не хочет выходить на публику и разлюбил фотографироваться, хотя поклонники его узнают и постоянно просят заветное селфи.
Певец, действительно, выглядит сильно постаревшим.
Как сообщал УНИАН, Лорак похвасталась снимком со звездой Голливуда и Киркоровым.