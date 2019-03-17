Приезд украинского врача к Грибу не повлиял на условия его содержания в российском СИЗО - отец

По его словам, Павел чувствует себя плохо - у него тошнота, боли в части живота.

Приезд украинского врача к политзаключенному Павлу Грибу Василия Притулы не повлиял на условия его содержания в следственном изоляторе.

Об этом Hromadske.ua рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб.

Притула заявил, что содержание в СИЗО для человека с портальной гипертензией является противопоказанием. По его словам, Павел чувствует себя плохо - у него тошнота, боли в части живота. Врач напомнил, что на последнем заседании, 15 марта, политзаключенному снова вызвали скорую.

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Отец политзаключенного отмечает, что суд не обращает внимания на жалобы Павла и его адвоката Марины Дубровиной.

Он отметил, что мать Павла почти постоянно находится в российском Ростове-на-Дону - «больше в Ростове, чем в Украине».

На оправдательный приговор суда отец не надеется.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Северо-Кавказский окружной военный суд РФ назначил на 21 и 22 марта прения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.

Напомним, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец. Он заявил, что 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики. 7 сентября стало известно, что украинец удерживается в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО.

22 декабря адвокат Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.

29 января 2019 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и требует немедленной операции на сердце.