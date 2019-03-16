Какие покупки в Украине можно возвращать: журналисты провели эксперимент (видео)

Выяснилось, что продавцы прекрасно знают требования закона, но иногда сознательно нарушают его.

Международный день защиты прав потребителей отмечался накануне. По этому случаю журналисты решили выяснить, можно ли вернуть вещи, продукты, билеты и лекарства обратно в магазин.

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Кристина накупила одежды на 20 тысяч гривен, но не все подошло, поэтому пришла возвращать. Там, вместо возврата ее средств на карту, которой она рассчиталась, предложили оставить вещи и ждать, пока магазин свяжется с ней и отдаст наличными. Деньги не вернули, поэтому покупатель обратился в службу защиты прав потребителей. "Они организовали проверку. Пришли через два месяца, а там уже ФЛПа этого нет. Магазин есть, а ФЛП совсем другой. Таким способом ФЛП уклоняется от проверок, они постоянно меняются и их невозможно найти", - сетует женщина.

Сейчас дело на рассмотрении в суде, поэтому Кристина пока что предпочитает не показывать лицо. Эксперты говорят, что девушка пошла правильным путем. Если у вас есть чек и вы не пользовались товаром - вы можете спокойно вернуть его в течение 14 дней по любой причине. Список товаров, не подлежащих обмену, можно найти в законе о правах потребителя. Самые популярные вещи, которые нельзя вернуть – это духи, белье, продукты, ювелирные изделия и лекарственные средства. Но относительно медикаментов есть исключения – в случае проведения лабораторной экспертизы и подтверждения ненадлежащего качества медпрепаратов.

Так же с испорченными продуктами, а вот билеты на поезд, который вы пропустили, могут возместить в случае вашей болезни и предъявления больничного листа. Все остальные товары, которые законом не указаны, теоретически можно возвращать. Проводим эксперимент: покупаем блузку, которой нет в списке, и носки, которые не подлежат обмену, рассчитываемся, а уже через 10 минут возвращаемся сдавать. Блузку забирают, носки - нет. Даже обменять их на другие - не соглашаются.

Наиболее проблемные жалобы, поступающие в Держспоживслужбу - это покупки в интернете. Там часто просто не указываются реквизиты организации, которая осуществляет торговлю, и потом доказать что-либо законным способом невозможно. Эта тема чувствительна не только для Украины, но и многих стран ЕС, и решение для нее еще ищут. В целом из общего количества жалоб чиновники службы могут удовлетворить около половины. В Украине до сих пор недобросовестные продавцы всячески пытаются отказать покупателю в возврате товара, и их не пугает даже штраф - десятикратная стоимость товара.