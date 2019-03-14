цей матеріал доступний українською

С Мангера сняли электронный браслет по решению суда - Луценко

16:29, 14 марта 2019
Общество
123 0
Луценко заявил, что с Мангера сняли электронный брасле по решению суда / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

Луценко отметил, что сначала решением суда Мангер был освобожден под залог, а позже “получено еще одно такое решение, где уже даже электронный браслет сняли с господина Мангера”.

Читайте такжеУбийство Гандзюк: суд перенес рассмотрение апелляции по делу Мангера

“Сегодня будет подана апелляция на это решение и очень надеемся, что апелляционный суд вернется к закону, который предусматривает безальтернативный арест при заказном убийстве”, - заявил генпрокурор.

Также он сообщил, что сейчас следствие ожидает заключение экспертизы о причинно-следственной связи между полученными Гандзюк ожогами и причиной ее смерти.

По словам генпрокурора, если такая связь будет подтверждена, то квалификация дела по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины останется без изменений, а если нет, то не исключена переквалификация преступления.

Луценко подчеркнул, что “на данный момент следствие считает, что заказчиком является гражданин Мангер, который через знакомых ему организаторов Павловского и Торбина заказал исполнение преступления”.

Читайте такжеСледят и звонят с неизвестных номеров: отец убитой активисткы Гандзюк рассказал, что его пытаются запугать

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде взятия под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тысяч грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсоне. Действие этой меры пресечения завершилась 3 марта.

4 марта Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру, а Апелляционный суд признал законным избранную ему меру пресечения в виде залога.

6 марта Шевченковский райсуд Киева отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц.

В тот же день правоохранители сняли с Мангера электронный браслет и вернули ему загранпаспорт.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк было задержано шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбін и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По информации СМИ, деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Павловского по подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк арестовали 12 ноября 2018 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Луценко#Екатерина Гандзюк#Владислав Мангер