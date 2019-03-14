С Мангера сняли электронный браслет по решению суда - Луценко

Генпрокурор отметил, что сегодня будет подана апелляция на это решение.

С подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера сняли электронный браслет по решению суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно нападений на Гандзюк и других общественных активистов.

Луценко отметил, что сначала решением суда Мангер был освобожден под залог, а позже “получено еще одно такое решение, где уже даже электронный браслет сняли с господина Мангера”.

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“Сегодня будет подана апелляция на это решение и очень надеемся, что апелляционный суд вернется к закону, который предусматривает безальтернативный арест при заказном убийстве”, - заявил генпрокурор.

Также он сообщил, что сейчас следствие ожидает заключение экспертизы о причинно-следственной связи между полученными Гандзюк ожогами и причиной ее смерти.

По словам генпрокурора, если такая связь будет подтверждена, то квалификация дела по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины останется без изменений, а если нет, то не исключена переквалификация преступления.

Луценко подчеркнул, что “на данный момент следствие считает, что заказчиком является гражданин Мангер, который через знакомых ему организаторов Павловского и Торбина заказал исполнение преступления”.

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде взятия под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тысяч грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсоне. Действие этой меры пресечения завершилась 3 марта.

4 марта Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру, а Апелляционный суд признал законным избранную ему меру пресечения в виде залога.

6 марта Шевченковский райсуд Киева отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц.

В тот же день правоохранители сняли с Мангера электронный браслет и вернули ему загранпаспорт.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк было задержано шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбін и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По информации СМИ, деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука. Павловского по подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк арестовали 12 ноября 2018 года.