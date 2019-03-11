С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт - адвокат

Адвокаты готовят апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда Киева об отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц.

Правоохранители сняли электронный браслет с подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и вернули ему загранпаспорт 6 марта.

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Об этом сообщил один из адвокатов Мангера Дмитрий Ильченко. По его словам, браслет сняли после того, как Шевченковский районный суд Киева отказался продлевать ему меру пресечения.

Ильченко также сообщил, что адвокаты готовят апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева об отстранении его от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц.

«Жалобу мы еще не подали. У нас есть 14 дней на обжалование судебного решения», - сказал Ильченко.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсоне. Действие этой меры пресечения истекло 3 марта.

4 марта Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру, а Апелляционный суд признал законным избранную ему меру пресечения в виде залога.

6 марта Шевченковской райсуд Киева отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц.