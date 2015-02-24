Кировоградский горсовет признал Россию агрессором

За соответствующее решение проголосовали 54 депутата, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу горсовета.

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"Не голосовал Николай Садовый, который вышел из зала заседания", - говорится в сообщении.

Также депутаты поддержали решение СНБО об обращении к ООН и ЕС о развертывании на территории Украины операции по поддержанию мира и безопасности.

Напомним, ранее Россию признали агрессором депутаты Мариуполя, Полтавы, Ровно.