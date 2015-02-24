Кировоградский горсовет признал Россию агрессором
14:24, 24 февраля 2015Общество
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Депутаты Кировоградского городского совета на сегодняшнем заседании признали Россию страной-агрессором.
REUTERS
За соответствующее решение проголосовали 54 депутата, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу горсовета.
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"Не голосовал Николай Садовый, который вышел из зала заседания", - говорится в сообщении.
Также депутаты поддержали решение СНБО об обращении к ООН и ЕС о развертывании на территории Украины операции по поддержанию мира и безопасности.
Напомним, ранее Россию признали агрессором депутаты Мариуполя, Полтавы, Ровно.
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