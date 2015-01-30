Броварской горсовет поддержал заявление о признания России государством-агрессором

Об этом пишет газета Общественный ревизор.

В заявлении отмечается, что Броварской горсовет требует немедленного международного признании Российской Федерации государством-агрессором, а так называемые «ДНР» и «ЛНР» - террористическими организациями.

«Мы, депутаты Броварского городского совета Киевской области, принимаем на себя ответственность за защиту интересов избирателей нашего города и официально заявляем о полной и безоговорочной поддержке нашей общиной всех без исключения пунктов Обращения Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейского Парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ГУАМ, парламентам государств мира о признании Российской Федерации государством-агрессором, утвержденном постановлением Верховной Рады Украины от 27.01.2015 г. № 129-VII», - говорится в публичном заявлении.

Читайте такжеМариуполь таки признал Россию агрессоромЗаявление поддержали все присутствующие депутаты, кроме двух - беспартийного Евгения Гредунова и председателя Броварского городского партийного отделения партии «УДАР» Романа Симутина.

Как указано в заявлении, ее принятие связано, в частности, и с тем, что во время голосования 27 января 2015 года народный депутат, избранный по избирательному округу, куда входит город Бровары, Павел Ризаненко отсутствовал в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Кроме того, Броварской городской совет выразил искреннее соболезнование семьям погибших бойцов и мирных жителей на Востоке Украины.

«Сегодня сотни жителей Броваров находятся в зоне АТО и доблестно отстаивают территориальную целостность Украины. Этим лучшим представителям нашего города нужна наша полная поддержка», - отметили броварские депутаты.