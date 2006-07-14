Мэр Киева остановил ”наглое строительство”

Киевский городской совет отменил решение Киевсовета предыдущего созыва о предоставлении земельного участка обществу с ограниченной ответственностью „Альянс-Центр” для строительства офисно-торгового центра на ул. Богдана Хмельницкого, 7 в Шевченковском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было поддержано 71 депутатом Киевсовета, присутствующим на пленарном заседании ІІ сессии горсовета V созыва, которое состоялось 13 июля.

Сразу после голосования Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поздравил всех депутатов и киевлян с остановкой „наглого строительства”.

Согласно решению, земельный участок возле станции метро „Театральная”, площадью 0,08 га, расположен непосредственно над вестибюлем станции метро, поэтому выполнение здесь строительных работ угрожает повреждению купола вестибюля станции, что подтверждается соответствующим Актом обследования станции метрополитена „Театральная”. Таким образом, строительство офисно-торгового центра на ул. Б.Хмельницкого, 7 создает угрозу нормальной работе станции и безопасной перевозке пассажиров. Кроме этого, решение принято, учитывая негативную реакцию и многочисленные обращения граждан.

Таким образом, ООО „Альянс-Центр” будет предложено разорвать договор аренды земельного участка от 28 ноября 2003 года.

При принятии решения Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что городская власть обязательно будет работать с инвесторами за то, „что они прошли все круги ада”.

На замечание депутатов относительно сложного механизма возмещения потерь инвесторов из-за отмены решения, а также в связки с тем, что в городе много таких конфликтных участков, где местные жители выступают против строительства, мэр отметил, что власть не будет „идти на поводу ни у каких жителей, хоть они являются самыми главными”.

„Это первое такое решение, и пусть все, кто эту передачу видят (прямая трансляция на ТРК „Киев” - УНИАН) знают, что инвестор – это важно. А вообще, мы говорим о наглых решениях, которые возмущают не только тех, кто рядом живет... А с инвестором я начну работать”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Во время обсуждения вопроса председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Владимир ПРИСЯЖНЮК по поводу того, что в документах „звучит” его фамилия как хозяина этого участка, заявил, что никакого отношения к этому земельному участку он не имеет, но лоббирует этот отвод, „как и всего того, что имеет правовые основания”.

Он отметил, что указанный земельный участок был отведен в полном соответствии с действующим законодательством и основанием является решение Хозяйственного суда Киева, в котором говорится, что „каких-либо обстоятельств для препятствования обществу „Альянс-Центр” для строительства офисно-торгового центра не существует”.

Кроме этого, по его словам, существует два судебных постановления, которые запрещают какие-либо действия, в том числе и городских органов власти и их должностных лиц, в препятствовании строительству. Учитывая это, принятие Киевсоветом решения об отмене предыдущего решения (о выделении земельного участка) является противозаконным, заявил В.ПРИСЯЖНЮК, добавив, что оно навредит инвестиционному климату в столице. Расходы же, которые понес инвестор, на сегодня, по его информации, составляют более 2,5 млн. грн.