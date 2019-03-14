"Австралии не существует": как конспирология становится страстным увлечением миллионов жителей развитых стран

Так называемые теории заговора существовали всегда, но интернет сделал их более доступными для широкой публики.

Благодаря возможностям интернета, из-за недоверия к властям и манипуляций отдельных политиков конспирология становится страстным увлечением миллионов жителей развитых стран. Побочные эффекты этого увлечения - угроза эпидемий и экстремизма.

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Австралии не существует. На самом деле пятый континент и шестая по размерам страна мира - выдумка британских властей, которые пытаются скрыть один из крупнейших геноцидов в истории: сообщив, что отправили десятки тысяч преступников морем на далекий материк Австралия, они попросту выбросили их за борт.

Такое заявление в начале 2017 года опубликовала на своей странице в Facebook 17-летняя Шелли Флорид из Швеции. “Все, что вы называете доказательствами, - хорошо сфабрикованная ложь от ведущих правительств мира. А ваши австралийские друзья - это все актеры и компьютерные боты”, - написала она.

Как бы странно ни звучало утверждение юной шведки, ее постом вскоре поделились более 20 тыс. пользователей социальной сети. А завиральная теория о несуществующей Австралии до сих пор распространяется по просторам интернета, будоража воображение конспирологов по всему миру и вызывая негодование самих австралийцев, пишет НВ.

“Так называемые теории заговора существовали всегда, но интернет сделал их более доступными для широкой публики”, - констатирует профессор Кристофер Френч, глава отдела исследований аномалистической психологии в Лондонском университете Голдсмит.

Благодаря социальным сетям конспирологам стало легче находить друг друга, объединяться и привлекать новых единомышленников, тогда как голоса экспертов и ученых в информационном шуме всемирной паутины звучат все тише. Более того, по данным международного исследования, которое с 2012-го по ноябрь 2018 года проводили компания YouGov и Кембриджский университет, в США и Европе вера в конспирологию из маргинального явления уже превратилась в мейнстрим.

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Так, в Великобритании трое из пяти граждан верят по крайней мере в одну теорию заговора. Тогда как в США таких половина. Значительная доля жителей западных стран уверена, что правительство скрывает от них правду об иммиграции и вреде вакцин, а вызванное деятельностью человека глобальное потепление не более чем выдумка. Каждый пятый житель США убежден в существовании могущественной секретной группы, которая на самом деле управляет миром. А 14% американцев подозревают, что власти утаивают информацию о контактах человека с пришельцами.

Массовое увлечение теориями заговора связано с растущим недоверием к правящим институтам в Европе и США, а ключевым катализатором превращения конспирологии в мейнстрим стало избрание президентом Дональда Трампа, считают исследователи Кембриджского университета.

Главными рисками в такой ситуации специалисты называют обесценивание научных знаний и распространение радикальных, вредоносных и ксенофобских концепций. “Человек может начать с того, что поверит в безобидное заявление, например, в фальсификацию высадки на Луну, - поясняет Френч, - а затем он перестанет доверять всем источникам официальной информации и примет более опасные теории”.

Среди последних - теория о заговоре фармацевтических компаний. Недоверие к медицинским учреждениям уже вылилось в масштабное движение против прививок, что привело к вспышкам тяжелых заболеваний в разных странах мира. В результате Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла отказ от вакцинации в десятку наибольших угроз здоровью людей в 2019 году.

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