Еда по талонам: на Киевщине в школах ввели новую систему питания (видео)

Учителя говорят, новая система добавила работы.

Еда по талонам - такие правила питания в школах Ирпеня Киевской области. Талоны разного номинала и вида. Чем руководствовались инициаторы новации и по вкусу ли она детям, родителям и учителям - об этом говорится в сюжете ТСН.

Уже с неделю здешние ученики едят по талонам. Талоны на еду внешне напоминают талончики на проезд в трамвае или троллейбусе. Имеют голограмму и номер, чтобы не подделывали, и разный цвет. Зеленый талон на питание самый дорогой - 30 гривен. За него можно съесть весь обед. Красный 25 гривен - это обед без первого блюда. И синий по 20 - это обед в группе продленного дня.

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“Четкий учет внутри и четкое взаимодействие между предприятием и нашим конечным потребителем”, - говорит о нововведении руководитель коммунального предприятия, которое кормит детей в школах и должно улучшать свой сервис.

Деньги наличными за еду не берут. Начинали так: родители платят на счет через банк или через сайт. Уже квитанции отдают учителям, которые ведут табелирование питания. Теперь и этого не будет.

“Вы оплатили 20 обедов, за 20 обедов получили 20 талонов, ребенок пришел утром в школу - дал талон классному руководителю, передали в столовую и все. Никакого табелирования, никакого учета. Есть оплата - есть талон. И все очень просто”, - утверждает руководитель предприятия.

Очень просто оказалось только на словах. Учительница, которая вела журнал табелирование питания раньше, говорит - после появления талонов табличка не исчезла, в ней наоборот, появился еще один столбик.

“Кроме того, что я считаю, сколько денег, то еще и сколько талонов. Ребенок может талон потерять, забыть”, - говорит учительница, которая держит теперь и журнал, и талоны у себя.

Что делать в случае порчи талона на питание, их создатели обещают решать индивидуально. Систему же питания по талончикам будут тестировать до конца учебного года. Если себя не оправдает, придумают что-то новое.