В Сумах усилят меры безопасности из-за теракта в Харькове

Как сообщили в пресс-службе городского совета, такую задачу милиции мэр города поставил сегодня во время аппаратного совещания. "Срочно усильте охрану всех публичных мероприятий, обеспечьте безопасность в местах массового скопления граждан. Если не хватит людей – обращайтесь, будем просить общественные формирования, тех, кто имеет право носить оружие", - отметил он.

Читайте такжеВ Харьковском теракте появилась третья жертва: 15-летний подросток

Согласно сообщению, милиционеры Сум перешли на усиленный режим работы еще в январе, но уже тогда они заявляли о нехватке штатных сотрудников для проведения патрулирований.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибли два участника патриотического шествия, около 10 человек госпитализированы. Сегодня в больнице умер 15-летний мальчик в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы. По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт, который привел к гибели людей").