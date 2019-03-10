''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин рассказал о состоянии Пугачевой

Галкин также признался, что благодаря мудрости его супруги, они никогда не ссорятся.

Алла Пугачева тяжело переживает необходимость возвращения на сцену, считает ее супруг Максим Галкин. По его мнению, жена уже забыла, что такое быть сильной и независимой.

Об этом в эфире программы "Он и она" рассказал супруг примадонны, пародист Максим Галкин, пишут "Дни.ру".

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"На сцену Алла выходит артисткой, а не женой. Безусловно, в жизни я знаю другую Аллу, и там понимание, нежность, любовь, жертвенность. И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит", – рассказал он.

По словам Галкина, за последние годы Пугачева настолько растворилась в семье и детях, что ей сложно возвращаться на сцену и осознавать себя в роли артистки. Дополнительный стресс вызывает повышенное внимание прессы. Поэтому юморист взял на себя роль пресс-секретаря и общается с журналистами, которые извиняются перед ним за то, что их больше интересует персона Примадонны, а не он сам.

"Меня это нисколько не задевает", – заверил пародист.

В этом же эфире Галкин также признался, что благодаря мудрости его супруги, они никогда не ссорятся и жена всегда сажает его во главу стола, когда к ним приходят гости, чтобы показать, кто главный в их семье.

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