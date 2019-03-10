''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин рассказал о состоянии Пугачевой
Алла Пугачева тяжело переживает необходимость возвращения на сцену, считает ее супруг Максим Галкин. По его мнению, жена уже забыла, что такое быть сильной и независимой.
Об этом в эфире программы "Он и она" рассказал супруг примадонны, пародист Максим Галкин, пишут "Дни.ру".
Читайте такжеЭкс-"виагра" перестаралась с декольте и засветила грудь в Instagram (фото)
"На сцену Алла выходит артисткой, а не женой. Безусловно, в жизни я знаю другую Аллу, и там понимание, нежность, любовь, жертвенность. И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит", – рассказал он.
По словам Галкина, за последние годы Пугачева настолько растворилась в семье и детях, что ей сложно возвращаться на сцену и осознавать себя в роли артистки. Дополнительный стресс вызывает повышенное внимание прессы. Поэтому юморист взял на себя роль пресс-секретаря и общается с журналистами, которые извиняются перед ним за то, что их больше интересует персона Примадонны, а не он сам.
"Меня это нисколько не задевает", – заверил пародист.
В этом же эфире Галкин также признался, что благодаря мудрости его супруги, они никогда не ссорятся и жена всегда сажает его во главу стола, когда к ним приходят гости, чтобы показать, кто главный в их семье.
Как сообщал УНИАН, улыбка Лорак вызвала жаркие споры в Instagram.