Участники акции против коррупционных схем в "оборонке" ушли из-под АП и собираются ехать в Черкассы искать Порошенко

По данным представителей «Нацкорпуса», президент Петр Порошенко будет выступать в Черкассах в 17.00.

Участники акции против коррупционных схем в оборонном секторе покинули территорию возле Администрации президента и собираются ехать в Черкассы искать президента Петра Порошенко.

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Как передает корреспондент УНИАН, после столкновения с правоохранителями представители «Нацкорпуса» и «Национальных дружин» подогнали к кордону полиции автомобиль, на который вылез лидер партии Андрей Билецкий.

Он отметил, что президента нет в администрации, ведь он уехал в Черкассы.

Билецкий призвалучастников акции ехать в Черкассы, где, по его данным, Порошенко должен принять участие в митинге.

Участники акции встретили эти слова громкими возгласами и аплодисментами.

Билецкий добавил, что активисты планируют «прямо спросить» у Порошенко, когда будут наказаны Свинарчуки.

По словам представителей «Нацкорпуса», Порошенко будет выступать в Черкассах в 17.00.

В настоящее время почти все участники акции покинули территорию возле Администрации президента.

Правоохранители продолжают усиленно охранять подход к АП со стороны улицы Институтской.

Как сообщал УНИАН, на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция, организованная партией «Национальный корпус», с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе.

В акции принимали участие около 2 тыс. человек. После выступлений активисты ушли с Майдана к АП, чтобы огласить свои требования.

На подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в правоохранителей. Во время столкновения также участники акции выпускали петарды, в воздух, вероятно, было распылено какое-то вещество, а также зажигали файеры.