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Умер легендарный Владимир Этуш

12:43, 09 марта 2019
Общество
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Умер Владимир Этуш / фото Sputnik - Scanpix

О смерти актера сообщил ТАСС со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу, 8 марта", - рассказал Крок.

Владимир Этуш в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Как сообщает Telegram-канал Mash, Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище, в аллее актеров Театра им. Вахтагнова. Гражданская панихида пройдет в самом театре. Об этом сообщила дочь актера Раиса Этуш.

В последнее время у актера были проблемы с сердцем и много "старческих болячек". Этуш скончался в больнице. Отвезли его туда вчера из-за ухудшившегося состояния.

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, премии «Золотая маска».

Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», "Буратино".

Владимир Этуш в фильме "Кавказская пленница"

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Теги: #Москва#умер