Сегодня в Киеве начинается VII международный джазовый фестиваль «Единство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции руководитель фестиваля Сергей ГРАБАРЬ.

По его словам, фестиваль будет проходить в помещении Киевского академического театра оперетты.

В фестивале примут участие около 15 музыкантов из 9 стран, в том числе Владимир СОЛЯНИК (Украина), Хендрик МЕРКЕНЕ (США), Жан-Пьер ФРЁЛИ (Германия), «Нью-Йорк Самба Джаз Квартет» (США - Бразилия), «2 goods" (Литва), Джонни РЕДУКАНУ (Румыния).

Ведущий фестиваля – российский джазовый эксперт Владимир ФЕЙЕРТАГ.

Организатором фестиваля выступает Музыкальное агентство «Театр Джаза», при поддержке посольства Румынии в Украине, посольства Федеративной Республики Германии в Украине, посольства Литовской Республики в Украине.

Фестиваль будет продолжаться два дня.

Справка УНИАН. Международный джазовый фестиваль «Единство» проводится в Киеве с 2002 года при поддержке Киевского городского Совета, Главного управления культуры, искусств и охраны культурного наследия Киева.

«Единство» – фестиваль разных джазовых направлений, и каждый год в нем обязательно принимают участие детские коллективы.