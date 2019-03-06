У следствия пока нет информации о причастности правоохранителя к убийству ювелира Киселева - ГБР

Директор Бюро Роман Труба отметил, что не было фактических данных, что убийство совершил правоохранитель.

У следствия в настоящее время нет информации о причастности правоохранителя к убийству ювелира Сергея Киселева.

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Об этом заявил директор ГБР Роман Труба на пресс-конференции, комментируя вчерашнее убийство. «Относительно вчерашнего происшествия по поводу убийства. ГБР расследует производства, когда преступление совершено субъектом, подследственным бюро. Не было фактических данных, что убийство совершил правоохранитель. Именно по этим причинам мы не осуществляем досудебное расследование в этом производстве», - сказал директор ГБР.

«Но хочу обратить внимание на другое - в СМИ вчера появилось много информации по поводу возможной причастности (правоохранителя - УНИАН). Поэтому на место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата ГБР и следователи территориального управления, которые, в случае получения информации о причастности правоохранителя к преступлению, были бы включены в следственную группу», - пояснил Труба.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Киеве в Днепровском районе в автомобиле Mercedes застрелили ювелира Киселева.

По данным СМИ, Киселев был владельцем ювелирного предприятия. Во времена президентства Виктора Януковича против него было возбуждено уголовное дело в рамках расследования дела о взяточничестве так называемых "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина. У Киселева были изъяты драгоценности якобы в рамках этого дела. Позже Киселев опознал некоторые из своих драгоценностей, которые были изъяты при обыске.

Однако представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что Киселев не имел никакого процессуального статуса по так называемому делу "бриллиантовых прокуроров".

Позже, 5 марта, руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убитый ювелир Киселев имеет отношения к так называемому делу "бриллиантовых прокуроров".

Он напомнил, что в свое время было возбуждено еще одно дело - об утере изъятых ценностей, и это дело расследовал тогда еще Департамент спецрасследований ГПУ. Но в мае 2018 года по решению генпрокурора это дело было передано в Национальное антикоррупционное бюро.

Говоря о процессуальном статусе Киселева в производстве об исчезновении ценностей, Горбатюк предположил, что он фигурировал в качестве потерпевшего.