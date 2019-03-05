В полиции не связывают убийство ювелира Киселева с делом "бриллиантовых прокуроров"

Правоохранители не связывают однозначно это убийство с делом "бриллиантовых прокуроров". Речь может идти о "другом конфликте" между застреленным и убийцей, возникшем значительно позже дела "бриллиантовых прокуроров".

В полиции подтвердили, что застреленный сегодня в Днепровском районе Киева в автомобиле Mercedes человек - это владелец ювелирного предприятия Сергей Киселев.

Читайте такжеУбитый в Киеве мужчина оказался центральной фигурой в громком деле "бриллиантовых прокуроров"

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Национальной полиции. Как сказал собеседник агентства, сегодня действительно произошло убийство ювелира Киселева, но не стоит однозначно связывать это убийство с делом "бриллиантовых прокуроров".

Возможно, сказал он, речь идет о "каком-то другом конфликте" между застреленным и его убийцей, возникшем значительно позже дела "бриллиантовых прокуроров".

Также, отметил собеседник, можно предположить, что убитый был знаком со своим убийцей, поскольку стрельба, скорее всего, была не по автомобилю Киселева, а, возможно, в салоне этого автомобиля, поскольку на самом автомобиле снаружи нет повреждений от пуль.

Как известно, Киселев был владельцем ювелирного предприятия, однако во времена президентства Виктора Януковича в отношении него было возбуждено уголовное дело. У него были изъяты драгоценности якобы в рамках этого дела. Позже Киселев узнал некоторые из своих драгоценностей, которые были изъяты при обыске так называемых "бриллиантовых прокуроров".

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

4 января 2016 года Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.

Сегодня, 5 марта в Киеве в Днепровском районе застрелили мужчину в автомобиле Mercedes. В милицию около 11.15 поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома на улице Флоренции, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворах. В салоне Mercedes правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы, местного жителя, 1960 года рождения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").