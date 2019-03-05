В Одессе школьники провели флешмоб в поддержку военнопленных украинских моряков (фото)

Дети выстроились в фигуры корабля, солнца и сердца.

В Суворовском районе Одессы школьники провели флешмоб в поддержку военнопленных украинских моряков. Как передает корреспондент УНИАН, масштабную акцию провели в школе №113 на улице Черноморского казачества, в которой два года учился самый младший из 24 моряков, захваченных в Керченском проливе, - Андрей Эйдер.

В частности, около 400 учащихся, одетых в синий и желтый цвета, под звучание музыкальных произведений выстраивались в фигуры корабля, сердца и солнца.

При этом дети держали также ленты в цветах национального флага Украины. В результате, создавался эффект трепещущих гигантских желто-синих фигур.

Во время акции солидарности почетный караул поднял государственный флаг Украины, металлическое ограждение школы также украсили лентами с национальной символикой.

На мероприятии присутствовала мать 19-летнего матроса малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Эйдера – Виктория Эйдер.

Как отметила директор указанного учебного заведения Руслана Олейник, данную школу ранее окончил отец военнопленного - Дмитрий Эйдер.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января трех раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

В январе Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.