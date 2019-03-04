Исполнительный директор НОТУ Лиев увольняется

В компании утверждена новая структура управления, которая не предусматривает должность исполнительного директора, чем и объясняется его увольнение.

Исполнительный директор Александр Лиев прекращает работу в ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ).

Как сообщили в пресс-службе НОТУ, об этом он заявил на совместной встрече с коллективом руководителей телерадиокомпании.

«Я увольняюсь с должности исполнительного директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины», - сказал Лиев.

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«Пять лет назад, в апреле 2014 года, по приглашению Зураба Аласании я принял участие в создании Общественного вещания тогда еще в качестве первого заместителя гендиректора Национальной телекомпании Украины. Сложный, масштабный, актуальный и интересный кейс. Последние полтора года я отвечал за важный этап реформы - нам нужно было объединить 31 государственную телерадиокомпанию в единую общественную, провести оптимизацию структуры и расходов на ее содержание. Роль исполнительного директора требовалась для координации этих масштабных изменений. Этот этап завершен», - отметил он.

Лиев добавил, что планово начинается следующий этап реформы, для этого в компании уже утверждена новая структура управления, которая не предусматривает должность исполнительного директора, чем и объясняется его увольнение.

«Компания готова к следующим шагам развития: принять годовой план, финансирование в этом году из государственного бюджета на четверть больше, чем в прошлом, ожидается рост коммерческих поступлений, а расходы на содержание значительно сократились - все это является залогом результативного 2019 года», - подчеркнул Лиев.

В то же время председатель правления НОТУ Зураб Аласания поблагодарил Лиева за «добросовестную и нелегкую работу» во время первого этапа реформы Общественного и отметил его высокую эффективность как кризисного менеджера.

Как отметили в НОТУ, новая организационная структура телерадиокомпании предусматривает изменения в распределении функций членов правления по платформам, а также новую систему взаимодействия административной и творческой частей телерадиокомпании.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет НОТУ 31 января поддержал решение о досрочном расторжении контракта с председателем правления компании Зурабом Аласанией.

В свою очередь Аласания заявил о нарушениях со стороны членов Наблюдательного совета НОТУ во время голосования о досрочном расторжении контракта с ним.

12 февраля наблюдательный совет НОТУ принял решение о переносе даты расторжения контракта с Аласанией на 6 мая.

Как сообщал УНИАН, председатель правления Общественного вещания Зураб Аласания заявил, что НОТУ признает себя виновными за ситуацию с Евровидением.