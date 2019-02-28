В НОТУ назвали виновных в том, что Украина не едет на Евровидение 2019

Аласания заявил, что НОТУ берет на себя вину за ситуацию с Евровидением.

Председатель правления Общественного вещания Зураб Аласания заявил, что НОТУ признает себя виновными за ситуацию с Евровидением.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции НОТУ относительно решения о том, что Украина не будет участвовать в Евровидении 2019, передает "Громадське".

"Мы берем на себя вину за ситуацию с Евровидением и хотим общественного диалога. Также мы пока не собираемся разрывать контракт с СТБ. Мы готовы принять еще одну порцию хейта во время майской трансляции за то, что во время трансляции Евровидения будет выступление России, хотя НОТУ не имеет права вмешиваться в саму трансляцию", - отметил Аласания.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году. Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как и каждый год, предложила победителю отбора, певице MARUV, заключить договор на представление Украины на песенном конкурсе, однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ подчеркнули, что нынешний отбор "обнаружил и привлек внимание нашего общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, в другой части вызывает возмущение и неприятие".

Также в НОТУ отмечают, что законы Украины не предлагают никаких ограничений относительно работы исполнителей и артистов на территории Российской Федерации, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.