Милиция открыла производство по факту взрыва у дома мэра Черкасс

Как сообщили в секторе связей с общественностью управления МВД в Черкасской области, производство открыто по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство").

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В сообщении говорится, что во время взрыва у частного дома городского председателя Черкасс Сергея Одарича в селе Мошны Черкасского района сегодня ночью никто не пострадал и разрушений нет. Правоохранители провели следственные действия для установления всех обстоятельств взрыва. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в селе Мошны Черкасского района под окнами частного дома городского головы Черкасс Сергея Одарича произошел взрыв неустановленного взрывного устройства.