На выборах мэра Черкасс победу одержал Сергей Одарич

Как сообщили в пресс-службе Партии вольных демократов, об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов штабом партии. По этим данным, Сергей Одарич опережает кандидата от ВО «Батькивщина» Анатолия Бондаренко почти на 20 тыс. голосов. Третьим идет Николай Булатецкий.

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Также, согласно результатам параллельного подсчета голосов, лидируют кандидаты в депутаты городского совета от Партии вольных демократов. На своей странице в соцсети Сергей Одарич сообщил, что на выборах в горсовет «идет ожесточенная борьба за второе место между «Батькивщиной» и Радикальной партией Ляшко».

Как сообщал УНИАН, 24 апреля 2013 года депутаты Черкасского горсовета досрочно прекратили полномочия мэра Черкасс Сергея Одарича. Также в отношении него было открыто уголовное производство по обвинению в совершении должностных преступлений.

21 февраля депутаты Черкасского горсовета поддержали обращение к Верховной раде относительно назначения внеочередных выборов депутатов Черкасского горсовета и городского председателя. Верховная рада 14 марта назначила выборы мэра и депутатов горсовета на 25 мая.