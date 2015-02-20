Правительство создало комиссию по реорганизации Госслужбы по контролю за наркотиками

17:02, 20 февраля 2015
Общество
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Кабинет министров Украины создал комиссию по реорганизации Государственной службы по контролю за наркотиками.

/ УНИАН

Соответствующее распоряжение от 18 февраля №107-р опубликовано на Правительственном портале.

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Председателем комиссии утвержден начальник Управления лицензирования квот и разрешений Государственной службы по контролю за наркотиками Олег Дзисяк. Он должен утвердить персональный состав комиссии; обеспечить осуществление мер, связанных с реорганизацией Государственной службы по контролю за наркотиками; проинформировать в шестимесячный срок Кабинет министров о результатах проведенной работы.

Ранее УНИАН сообщал, что Гослекслужбу и Госслужбу по контролю за наркотиками объединят в одно ведомство.

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