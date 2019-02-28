Соперничавшие в нацотборе на Евровидение MARUV и KAZKA выступят на одной сцене

Главные соперники в нацотборе на Евровидение певица MARUV и группа KAZKA, которые заняли первое и третье места соответственно, в апреле выступят на одной сцене.

Главные соперники в нацотборе на Евровидение певица MARUV и группа KAZKA, которые заняли первое и третье места соответственно, в апреле выступят на одной сцене.

К ним также присоединятся победитель прошлогоднего нацотбора Melovin, NK (Настя Каменских), MamaRika, On i Ona, Sonya Kay, Ivan Navi и другие. Звезды отметят день рождения радио NRJ.

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"4 апреля хочется, чтобы все слушатели отрывались вместе с нами под треки любимых кумиров. Мы собрали всех! И хотим, чтобы этот День рождения запомнился классной тусовкой", - отмечает программный директор радио NRJ Денис Буданцев.

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. Артистка жаловалась на некоторые пункты предложенного ей договора: "Раньше я говорила, отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене".

26 февраля, финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ. Такое же решение затем приняла KAZKA.