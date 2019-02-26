"Наша система нагнет и поломает": украинская певица поддержала MARUV после скандала с Евровидением

Все происходящее Наталья Могилевская раскритиковала. "Это насилие над свободой слова", - заявила певица.

Все больше украинских звезд не сдерживаются и высказывают свои мнения относительно того, что MARUV отказалась от участия в конкурсе "Евровидение-2019".

Следующей свою позицию высказала Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская, передает ТСН. Все происходящее исполнительница назвала "насилием над творчеством".

"Это насилие над свободой слова! Она еще молодая девочка, не наученная жизнью в этих ужасных политических играх, она еще боится идти против системы. Наша система настолько крепкая, грубая и продажная, что она нагнет тебя и поломает! Но ее нужно менять, и это сделать легче, когда у тебя такая поддержка, Украина с тобой!" – отметила Могилевская.

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Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

На своей странице в Facebook исполнительница написала, что ради участия в Евровидении 2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между Общественным и певицей провалились.