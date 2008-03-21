Италия переживает диоксиновый скандал

В пятницу 21 марта итальянские производители сыра опубликовали специальное рекламное сообщение на страницах местных газет. Таким образом они отреагировали на информацию о том, что в молоке, из которого изготавливается сыр моцарелла, был обнаружен диоксин. Об этом сообщает Associated Press.

Реклама утверждает, что качество производимого сыра тщательно контролируется и он безопасен для здоровья.

На прошлой неделе власти взяли пробы молока с десятков буйволиных ферм, после того как в продукции 29 сыроварен было обнаружено повышенное содержание диоксина.

Пока остается неясным, из-за чего диоксин попал в сыр, однако по словам чиновников, это может быть связано с плохой экологической обстановке в регионе Кампания. По словам чиновника, которого цитирует AFP, буйволы, из молока которых производится сыр, паслись на территории, где ранее были захоронены токсичные отходы.

По информации AFP, на 66 фермах, с которых поступило молоко с диоксином, был объявлен карантин. Известно, что по делу об отравленных продуктах, которое расследуют правоохранительные органы Неаполя, проходят 109 человек.

Лента.ру