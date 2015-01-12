Исскуственный интеллект может быть опасней ядерного оружия – ученые

Об этом пишет Новое Время со ссылкой на британскую деловую газету Financial Times.

В письме и сопровождающем его докладе Института будущего жизни говорится об опасениях касательно эффекта, который могут оказать на рабочую занятость и даже выживание человечества в долговременном периоде машины. Интеллектуальные способности машин могут превзойти интеллектуальные способности людей, их создавших, пишет издание.

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Элон Маск, сооснователь ракетостроительной компании SpaceX и компании по производству электромобилей Tesla, который входит в совет научных руководителей Института будущего жизни, наряду с космологом Стивеном Хокингом и актером Морганом Фрименом, заявил, что, по его мнению, неконтролируемый искусственный интеллект "потенциально более опасен, чем ядерное оружие".