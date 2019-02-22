Солистка KAZKA продемонстрировала, как поет вживую (видео)
❤️ Композиция — Hurt (Christina Aguilera, Linda Perry, and Mark Ronson)
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая решила доказать, что она умеет петь вживую. Это - ответ критикам ее выступления на нацотборе Евровидения 2019.
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На странице в Instagram коллектива опубликовано видео, на котором солистка исполняет хит Кристины Агилеры Hurt.
Однако и на этот раз мнения фанатов относительно исполнения композиции солисткой вживую разделились: одни считают, что она прекрасно поет, другие пишут, что этим роликом артистка еще раз подтвердила, что у нее есть определенные проблемы с пением вживую.
Как сообщал УНИАН, KAZKA прокомментировала свое выступление на нацотборе на Евровидение 2019.