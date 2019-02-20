Денисова хочет "наконец-то лично пообщаться" с Москальковой об украинских моряках

Украинский омбудсмен хочет обсудить вопрос относительно украинских политзаключенных и военнопленных моряков.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова намерена провести встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в рамках визита в Грецию.

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Как сообщила Денисова на своей странице в соцсети, она отправляется в Афины, где проведет несколько встреч. «Хочу, наконец, лично пообщаться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая прилетит в Греции одновременно со мной. Буду поднимать вопрос соблюдения Россией норм международного гуманитарного права в отношении украинских политзаключенных и военнопленных моряков. Не оставлю без внимания тему предоставления им квалифицированной медицинской помощи и обеспечения надлежащих условий содержания», - отметила Денисова.

Также украинский омбудсмен сообщила, что планирует пообщаться с главой Международного института омбудсмена Питером Тиндалом и председателем парламентской группы Украина-Греция Атанасиосом Атанасиу.

«У меня есть цель увидеться с омбудсменом Греции Андреасом Поттакисом и подписать Соглашение о сотрудничестве. Оно будет направлено на эффективную защиту и продвижение прав и свобод граждан обеих стран. Это важно, учитывая то, что в Греции остается немало задержанных украинцев», - добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что троих раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, которые были захвачены в плен в ноябре 2018 года, направят на обследование в больницу.

Ранее, 15 февраля, Денисова заявила, что ожидает ответа от Москальковой относительно синхронного допуска независимых врачей к украинскому политзаключенному Павлу Грибу в России и подозреваемому в госизмене руководителю «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому в Украине.