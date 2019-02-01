Военнопленный украинский моряк заявил о провокациях со стороны российского омбудсмена

Моряк считает, что Москалькова пытается политизировать дело.

Украинский военнопленный моряк Денис Гриценко, который находится в московском СИЗО "Лефортово", заявил о провокациях со стороны российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

"Неделю назад в камеру к Гриценко зашла омбудсмен Москалькова. Прямо с ходу начала спрашивать: "Ну вы (моряки) же там прорывались?". На что Денис ей ответил, что если даже российские судьи просят не политизировать дело, то зачем это делает омбудсмен, тем более в такой провокационной форме. Москалькова поспешно ушла", - написал адвокат.

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Полозов также отметил, что Гриценко держат в старом корпусе СИЗО, где нет горячей воды. Несмотря на это, моряк чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется.

"Находясь в камере, делает физические упражнения, поддерживает себя в форме. В качестве стимула выступает сокамерник - полный человек, занимающийся только тем, что ест, спит и смотрит телевизор. Помимо физкультуры Денис заказал в библиотеке книги и много читает", - говорится в сообщении.

Адвокат также рассказал, что почта военнопленному приходит с перебоями. Письма от родных он не получает, но на днях получил детские рисунки, переданные МОН.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива, и угрозы европейской безопасности", в которой, в том числе, призвала РФ оказывать помощь захваченным украинским морякам в соответствии с требованиями международного гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.