"Бандера, ложись": силовики решили не говорить имя копа-украинофоба

Через 10 дней после инцидента под Подольским управлением полиции Киева в МВД так и не назвали фамилию полицейского, который при задержании кричал одному из активистов "ложись, бандера", поскольку руководство полиции уже извинилось за его высказывания и нецензурную брань его коллег.

В полиции не считают нужным озвучивать фамилию спецназовца, который употребил украинофобское выражение при задержании активистов 9 февраля под зданием Подольского управления полиции Киева.

Об этом на брифинге заявил директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко в ответ корреспонденту УНИАН на вопрос о фамилии полицейского, который кричал "ложись, Бандера".

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"Выкриков там было много разных. И за это выражение, которое так всколыхнуло общество, и другие, председатель Нацполиции Андрей Крищенко извинился. Извините, силовая фаза операции по разблокированию полицейского участка иногда сопровождается эмоциональными возгласами. За все эти эмоции извинился Крищенко. И насколько мне известно, прокуратура не инкриминирует это, как правонарушение. Здесь может быть моральное осуждение, и мы его поддержали. И мне кажется, что на этом можно ставить точку, если не целью дешевый пиар с целью давления на органы правопорядка. Там не о чем больше говорить", - сказал Шевченко.

Также он добавил, что во время инцидента имело место единичное нарушение закона со стороны сотрудника полиции в штатском, а спецназовцы, по его мнению, действовали в рамках закона. "Я подчеркиваю - это единичное нарушение. Массового нарушения закона не было", - подытожил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого возле Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве на ул. Хорива, 20 собрались сторонники задержанных, зашли в фойе управления и потребовали вернуть изъятые у их товарищей вещи. Между ними и правоохранителями возникла потасовка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

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В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновения троих полицейских с травмами госпитализировали. Позже всех задержанных отпустили.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что по факту избиения полицейскими активистов организации С14 ГБР открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Адвокаты Виктор Мороз и Маси Найем, которые были на месте событий и оказывают юридическую поддержку активистам, сообщили, что задержанным возле Подольского управления полиции Киева активистам инкриминируют две статьи, среди которых нет захвата админздания - ст. 296 (хулиганство) и ст. 345 (причинение повреждения работникам правоохранительных органов).