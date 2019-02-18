«Бандера, вставай!»: к протестующим под стенами МВД не вышел ни один из представителей ведомства

Участники акции хотели пообщаться с руководством МВД и передать ему свои требования.

К участникам акции «Бандера, вставай!», которая проходила под зданием Министерства внутренних дел Украины в Киеве, никто из представителей ведомства так и не вышел.

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Как передает корреспондент УНИАН, участники акции хотели пообщаться с руководством МВД и передать ему свои требования.

Также участники акции хотели спросить у спецназовцев, которые находились под министерством, почему они, в нарушение закона о Нацполиции и ведомственной инструкции, закрывают лицо «балаклавами».

Однако, услышав это, спецназовцы быстро сняли «балаклавы» и куда-то исчезли. Таким образом, к завершению акции спецназовцев в поле зрения митингующих уже не было.

На этом представители С14, "Правого сектора", "Свободы", "Сокола" и других партий и организаций завершили свою акцию протеста под МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, более 500 участников акции «Бандера, вставай!» под зданием МВД выдвинули три требования главе ведомства Арсену Авакову.

В частности, по словам одного из координаторов С14 Евгения Карася, первое требование к министру заключается в том, чтобы запретить спецназовцам носить «балаклавы» и обязать их, как это предусмотрено законом о Национальной полиции, носить идентификационные номера на шлемах и на жетонах.

Второе требование активистов - переаттестация спецподразделения «КОРД», в котором, по словам активиста, осталось 30% бывших «беркутовцев», культивирующих советские традиции ненависти к украинским героям.

Третье требование к Авакову связано с деполитизацией полиции. Речь идет о том, чтобы запретить министру влиять любым способом на назначение руководителей Нацполиции.