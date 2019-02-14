"Киборг" дал показания по делу бразильца Лусварги, воевавшего на стороне боевиков на Донбассе

Защитник Донецкого аэропорта узнал обвиняемого как участника незаконных вооруженных формирований в ходе боевых действий возле ДАП.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который был участником боевых действий под Донецким аэропортом, дал показания по делу по обвинению гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористических организациях.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, сегодня в Павлоградском районном суде Днепропетровской области, который рассматривает производство, состоялось очередное заседание.

"Суд допросил двоих свидетелей, в том числе военнослужащего ВСУ, который был участником боевых действий под Донецким аэропортом. Указанный свидетель опознал обвиняемого как участника непредусмотренных законом вооруженных формирований во время боевых действий, имевших место возле Донецкого аэропорта в 2015 году", - говорится в сообщении.

После завершения допроса свидетелей обвиняемый заявил ходатайство о замене защитника, которое суд удовлетворил.

Следующее судебное заседание назначено на 14.30 28 февраля. Судом запланирован допрос обвиняемого, после чего заседание будет отложено для подготовки сторон к судебным прениям.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года был задержан за участие в боевых действиях на стороне «ДНР». В отношении него следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст. 260 УК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый «1-й мотострелковый батальон «Викинг» террористической организации «ДНР». В СБУ отметили, что в ходе расследования гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.

25 января 2017 года Лусварги был приговорен Печерским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Апелляционный суд отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений и вернул дело на новое рассмотрение.

В декабре 2017 года Лусварги была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на 2 месяца.

В начале мая 2018 года в Киеве националисты поймали бразильца, который, по данным СМИ, проживал в Свято-Покровском Голосеевском монастыре бывшей УПЦ МП, и отвели в СБУ.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил производство в отношении Лусварги в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

7 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

30 октября Лусварги отказался от услуг адвоката Валентина Рыбина и попросил предоставить ему государственного защитника.

25 января 2019 года арест Лусварги был продлен до 24 марта.